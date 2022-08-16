تعيين أخصائي في معهد باستور الجزائر عضوا بالفريق الاستشاري لمنظمة الصحة العالمية

أعلن معهد باستور بالجزائر عن تعيين أحد أخصائييه وهو الدكتور حشيد عصام، المسؤول عن مخبر الفيروسات المنقولة بالمفصليات والفيروسات الناشئة. على مستوى قسم علم الفيروسات بالمعهد، كعضو في الفريق الاستشاري التقني التابع لمنظمة الصحة العالمية في ميدان السلامة البيولوجية. وذلك بعد إعلان عام أطلقته هذه المنظمة لاختيار خبراء من دول مختلفة ليكونوا أعضاء بهذا الفريق.

وسيكون هذا الفريق مسؤولا عن تزويد منظمة الصحة العالمية بتوصيات وإرشادات. بشأن الجوانب العلمية والتقنية والاستراتيجية المتعلقة بالأمن البيولوجي.

تشكل السلامة والأمن البيولوجيين على مستوى مخابر معهد باستور بالجزائر أحد أهم أولويات الإدارة الحالية. حيث تم إدراجهما في برنامج عمل المديرية العامة للمعهد منذ عامين، كهدف ذو أهمية عالية.

في هذا الصدد، تم تنفيذ العديد من الإجراءات من بينها إصدار دليل عملي للسلامة والأمن البيولوجيين على مستوى المخابر. بدعم من منظمة الصحة العالمية وتنظيم دورة تكوينية سنوية بالمعهد حول المخاطر البيولوجية بالمخبر. والتي وصلت حاليا إلى طبعتها الثالثة بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش عمل. في هذا المجال لصالح مخابر المعهد وكذا مخابر التشخيص على المستوى الوطني، تابعة للقطاعين العمومي والخاص.