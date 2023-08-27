تعيين أساتذة التربية البدنية بداية من الغد

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، عن تعيين أساتذة التربية البدنية في التعليم الإبتدائي، بداية من يوم غد الإثنين.

وأورد الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية تيارت، أنه سيكون لكل إبتدائية مرفق رياضي خاص بها. من تأطير أساتذة التربية البدنية وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية.

موضحا أن هذا الإجراء، يضمن تخفيف الأعباء على أساتذة العربية في التعليم الابتدائي. كما أنه قد تم تكييف منهاج مادة التربية البدنية بتخطيط أخصائيين في الميدان.

وكان وزير التربية الوطنية، قد كشف بخصوص تأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، أن المعنيين بالتوظيف سيتحصلون على تعييناتهم قبل تاريخ 31 أوت الجاري.

وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية الخميس الماضي، أن المعنيين بالتعيينات، سيستفيدون من فترة تكوين تمتد من يوم الأحد 3 سبتمبر إلى يوم الخميس 14 سبتمبر 2023. وستتولى مديريات التربية بإعلامهم بتفاصيل هذه العملية.