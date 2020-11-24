تعيين أعضاء لجنتي الطعن لنشاط تصنيع المركبات ووكلاء السيارات الجديدة

عين وزير الصناعة أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط تصنيع السيارات والمركبات، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الطعن الخاصة بوكلاء المركبات الجديدة.

وحسب ماصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن وبموجب قرار وزاري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020، تم تعيين أعضاء لجنة الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع السيارات.

وتتضمن اللجنة أربعة أعضاء مدة عضويتهم 3 سنوات وهم كالآتي:

رابح بوحرشوش رئيسا للجنة ممثلا لوزير الصناعة

محمد صالحي دبابي ممثلا لوزير المالية عضوا في اللجنة

محمد سويسي ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عضوا في اللجنة

كما تم وبموجب قرار وزاري مؤرخ في 9 نوفمبر تعيين أعضاء لجنة الطعن لنشاط المركبات الجديدة لعضوية مدتها ثلاث سنوات.

وتضمنت اللجنة خمسة أعضاء وهم كالآتي:

عمي صديق ممثل وزير الصناعة رئيسا

شعبان لومي ممثل وزير المالية عضوا

عبد اللطيف هواري ممثل وزير التجارة عضوا

فاروق مالك ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عضوا

مريم عميش ممثلا عن المجلس الوطني للمنافسة عضوا.