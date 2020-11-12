تعيين أعضاء لجنتي دراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة

صدر بالجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار يتضمن تعيين أعضاء لجنتي دراسة ومتابعة ملفات تصنيع المركبات ومتابعة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وتم تعيين في اللجنة التقنية المكّلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات كل من:

فاتح لكفيف، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، وصالح بوصبيعة، ممثل وزير الصناعة، نائب رئيس، عضوا، وكريم جليلي، ممثل وزير الصناعة، عضوا، ومـحمد لمين بوكرزازة، ممثل وزير الصناعة، عضوا.

بالإضافة إلى مراد عمي، ممثل وزير المالية، عضوا، ونادية دوفان، ممثلة وزير التجارة، عضوا، وحكيم بن عباس، ممثل وزير المناجم، عضوا، وعــبــاس صحــرواي، ممثــل الــغــرفــة الجزائــريــة لــلـتـجـارة والصناعة، عضوا.

هذا ومــبــاشرة بــعــد تــعــيــيــنــهــا، تــقــوم الــّلـجـنـة بإعـداد نـظـامـهـا الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، والمصادقة عليهما، حسب الجريدة الرسمية.

أما فيما يتعلق باللجنة التقنية الوزارية المشتركية المكــّلــفــة بــدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها، فتضم كل من:

حفيظ طاهر، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، وأمال علام، ممثلة وزير الصناعة، نائبة رئيس، عضوا، ومـحمـد منداسي، ممثل وزير المناجم، عضوا، ومـحمـد آيت موسى، ممثل وزير المالية، عضوا، وأحسن زنتار، ممثل وزير التجارة، عضوا.

هذا ومباشرة بعد تعيينها، تقوم الّلجنة بإعداد نظامها الداخلي، وتصادق عليه وكذا دليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.