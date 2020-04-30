تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد لإتحاد العاصمة

عقد فريق إتحاد العاصمة صبيحة اليوم الخميس أشغال الجمعية العامة للفريق بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بمقر شركة ساربور بحيدرة.

و تم من خلال هذا الإجتماع تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد بقيادة السيد عاشور جلول ، حيث سيمثل شركة ساربور الحائزة على نسبة 95 % من الأسهم.

وزيادة عن هذا يعرف مجلس الإدارة أسماء جديدة أبرزها كمال حسينة،رضا عمراني ، البروفيسور طالب اوصديق ،الدكتور ناصر شارب،و ممثل شركة ساربور عبد الحق بوسبيعة.اما فيما يخص النادي الهاوي بنسبة 4 % من الأسهم يوجد كل من سعيد عليق و رابح علام.كما تم تعيين بوعلام شندري كممثل على المساهمين ذات الأسهم الضئيلة أي ما يعادل 1 % من أسهم الشركة.

وبعد الانتهاء من اشغال الجمعية العامة انعقد اول مجلس إدارة تحت إشراف الرئيس عاشور جلول و تم التطرق لنقاط عدة منها : السياسة العامة في الشركة،المدير الرياضي الجديد، الإدارة العامة، نمط التسيير المنتهج إضافة إلى حيثيات تجسيد المشروع الرياضي لشركة إتحاد العاصمة.