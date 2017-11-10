تعيين أودري أزولاي رسميا مديرة عامة ليونيسكو

عُيّنت رسميا اليوم الجمعة “أودري أزولاي” كمديرة عامة لليونسكو من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وكان أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو قد اقترحوا أودري أزولاي لشغل هذا المنصب الذي ستتولاه رسميا يوم الاربعاء المقبل.

وخلال المراسم التي أقيمت بمقر اليونسكو على هامش الدورة 39 للمؤتمر العام، أشارت المديرة العامة الجديدة إلى الصعوبات التي تواجهها المنظمة.

ويذكر ان أودري ازولاي قد ولدت عام 1972 وشغلت منصب وزيرة للثقافة والاتصال بفرنسا من فيفري 2016 إلى غاية ماي 2017.

وستستهل المديرة الـ 11 لليونيسكو وثاني امراة تشغل هذا المنصب عهدتها برحيل الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل.

واللتين تعتبران هذه المنظمة “معادية لإسرائيل” بسبب القرارات الاخيرة التي اتخذت لصالح التراث الثقافي الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت قد التقت المديرة العامة الجديدة لليونسكو، أودري أزولاي الأسبوع الفارط.

وذلك على هامش الدورة 39 للمؤتمر العام لليونيسكو، أين أكدت استعداد الجزائر لمحاربة الارهاب وتقديم تجربتها في المجال، بعد إدراجه في برنامج اليونيسكو.