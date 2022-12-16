تعيين أول إمرأة من أصول إفريقية رئيسة لجامعة هارفارد

أعلنت جامعة هارفارد، عن إختيار كلودين غاي، عميدة كلية الآداب والعلوم، رئيسة لها لتصبح الرئيس رقم 30 وأول إمرأة سوداء أو من أصول أفريقية وثاني إمرأة فقط تشغل هذا المنصب.

وستخلف غاي، التي انضمت إلى جامعة هارفارد بصفتها أستاذة في مادة الحكم سنة 2006، لورانس باكو في شغل منصب رئيس الجامعة المرموقة، وستتسلم مهامها في جويلية 2023.

وقالت بيني بريتسكر، وكيلة وزارة التجارة الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما ورئيسة لجنة البحث في بيان مكتوب. “كلودين قائدة رائعة تكرس نفسها للحفاظ على التميز الأكاديمي لجامعة هارفارد وتطويره.

وستتولى غاي الوظيفة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس في وقت تراجع فيه معدل الإلتحاق بالعديد من الكليات والجامعات الأميركية. إذ يبحث المتقدمون بشكل متزايد في فوائد التعليم العالي مقارنة بالمصروفات الدراسية المرتفعة. ووفقا لموقع الجامعة الإلكتروني، فقد تبلغ المصروفات الدراسية للطلاب بدوام كامل 54768 دولارا سنويا.

كما قالت غاي في بيان مكتوب مع وقوف هذه المؤسسة الاستثنائية بقوتها في ظهرنا. ندخل لحظة المحتمل، لحظة تدعو إلى تعاون أعمق في الجامعة، وفي جميع كلياتنا الرائعة”.

وتابعت “هارفارد في أمس الحاجة للاشتراك مع العالم وتقديم فكر جريء وشجاع ورائد لمواجهة أكبر تحدياتنا”.

وتأسست جامعة هارفارد في عام 1636 وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الجامعة كانت قد حصلت على تبرعات بقيمة 50.9 مليار دولار للسنة المالية 2022 من 14 ألف صندوق مختلف.

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