تعيين أول سفير سوداني بالولايات المتحدة الامريكية منذ قرابة 25 سنة

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تعيين أول سفير لها بالولايات المتحدة الامريكية منذ قرابة 25 سنة على القطيعة بين البلدين.

ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية في في تطبيع العلاقات بين البلدين بعد العداء الذي دام بينهما، وهذا بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وسيتم تعيين الدبلوماسي المخضرم نورالدين ساتي سفيرا في واشنطن بعد موافقة الولايات المتحدة الامريكية عليه.

وللإشارة فقد صنفت امريكا السودان ضمن القائمة السوداء الراعية للإرهاب عام 1993 وذلك بإتهام حكومة البشير بدعمها للجماعات الإرهابية.