تعيين أول متحول جنسيا في الإدارة الفيدرالية الأمريكية

كشف الناشط الأمريكي، سام برينتون، عن تعيينه كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات بمكتب الطاقة النووية بوزارة الطاقة. في حين يعتبر، الناشط الأمريكي أول شخص متحول جنسيا في قيادة الحكومة الفيدرالية –على حد تغريدات سام برينتون-. كما أضاف “لكن الأهم من ذلك، أنني سأكون مسؤولا عن إيجاد حلول لمشكلة كرست حياتي لها والتي تعثرت منذ عقود”.

كما قال سام برينتون، عبر سلسلة تغريدات نشرها في “تويتر”، “لدي بعض الأخبار الرائعة التي أشاركها معكم جميعا اليوم”. تابعا “لقد قبلت العرض للعمل كنائب مساعد وزير الوقود المستهلك والتخلص من النفايات في مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة”.

وأضاف المتحول الجنسي سام برينتون “نعم..أعلم أن الأمر لن يكون سهلا..نعم، أدرك أن هذا تحد هائل..نعم أنا مستعد لمواجهته”. كما تابع “لا يمكنك أن تفهم كم أنا متحمس..متوتر، ولكن متحمس جدا جدا”. “أتمنى حقا أن أحتفل مع كل واحد منكم شخصيا لأن هذا هو اليوم الذي حلمت به لأكثر من عقد من الزمان”.

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ومن جهتها، فرضت منصات البث الصينية الرئيسية رقابة على مشاهد “مجتمع الميم” (LGBTQ) بالمسلسل التلفزيوني الشهير “فريندز”. مما دفع عشاق المسلسل للتعبير عن غضبهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب “سي إن إن”، تم حذف المحادثات المتعلقة بزوجة روس السابقة كارول ويليك، التي طلقها بعد أن أدركت أنها مثلية. وهذا في الحلقة الأولى. كما تم حذف المحادثات الأخرى التي كانت موحية جنسيا. وفي النسخة الأصلية، ذكر روس أنه “كانت هناك امرأة واحدة فقط” لكارول، التي تتركه لصديقتها سوزان بانش. بينما يسأله صديقه جوي عما إذا كان يعرف أنها مثلية.