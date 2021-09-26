تعيين الأسطورة بن جميل على رأس “دريكتوار” الإتحادية الجزائرية لكرة اليد

تقرر تعيين أسطورة كرة اليد الجزائرية، عبد الكريم بن جميل، على رأس المكتب المُسير المؤقت للإتحادية، وذلك بعد فقدان حبيب لعبان لمنصبه، بسبب التحقيقات التي تطاله من الوصاية، بخصوص طريقة إدارته لهيئته.

وتم عقد إجتماع عمل بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، وإنبثق عنه تعيين عبد الكريم بن جميل كرئيس لـ”الديريكتوار”، برفقة كل من بوعمرة السعيد، مسكوري رشيد كعضويين في المكتب، وآيت قاسي مراد كأمين عام.