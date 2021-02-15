تعيين الأعوان الـ 72 المكلفین بالتحقیقات الاقتصادية وقمع الغش

صدر اليوم قرار وزاري مشترك يتضمن تعيين الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادية لتحويل الأموال الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادية وقمع الغش.

الكشف عن قائمة الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادية لتحويل الأموال الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادية وقمع الغش

ووفق هذا القرارفإن هؤلاء الأعوان مؤھلین لمعاينة مخالفة التشريع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ووفق ذات القرار الأعضاء الـ 72 الجدد المعنيين بالتحقيقات الإقتصادية تختلف رتبهم مابين رئیس محقق رئیسي، أيضا مفتش رئیسي، وكذا محقق.

وفي العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 10 صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارة العدل والتجارة قائمة الاعوان الـ 72 الجدد.

القرار تم المصادقة عليهم من طرف كل من بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام وأيضا كمال رزيق وزير التجارة.