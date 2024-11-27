تعيين الأمين العام ورئيس الديوان لوزارة الصناعة

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، بالجزائر العاصمة، على تنصيب سالم أحمد زايد مكلفا بتسيير شؤون الأمانة العامة بالوزارة ومختار بوروينة مكلفا بتسيير الديوان، وذلك بحضور فؤاد حاجي الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، شدد الوزير خلال مراسم التنصيب على “ضرورة مواصلة الجهود المبذولة. للنهوض بالقطاع الصناعي والإنتاج الصيدلاني على ضوء التحديات الكبيرة التي يعرفها القطاع. منوها بالدور الكبير الذي يقع على عاتق إطارات القطاع في بعث الحركية النوعية المنتظرة منه”.

من جانبه، أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني فؤاد حاجي أهمية المورد البشري في تطوير القطاع الذي يشرف عليه.

وجاء تعيين سالم أحمد زايد خلفا لظريفة خودير و مختار بوروينة خلفا لأمينة بن دحمان، حسب البيان نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور