تعيين البروفيسور خودير مزوار مديرًا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل

تم تنصيب البروفيسور خودير مزوار مديرًا للمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل (ENSSMAL)، خلفًا للبروفيسور ليندة بن حاجة بوتكرابت، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الإدارة.

وشهدت مراسم التنصيب حضور كل من الأمينة العامة للمدرسة، المدير المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية، المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي، مديرة المكتبة، مدير مخبر البحث في الموارد الحية، المحاسبة، رئيسة قسم الموارد الحية، ورئيسة قسم البيئة والتهيئة.

وتمنى الحاضرون للبروفيسور مزوار التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، في قيادة المدرسة نحو المزيد من التميز العلمي والبحثي.