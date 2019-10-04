تعيين البروفيسور عيسى لحاڨ مندوبا ولائيا للسلطة المستقلة للانتخابات بالاغواط

تم الإفصاح اليوم الجمعة عن اسم البروفيسور عيسى لحاڨ كمندوب ولائي للسلطة المستقلة للانتخابات بولاية الاغواط.

هذا ويشغل السيد عيسى لحاڨ منصب استاذ محاضر (أ) بقسم الحقوق ضمن كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي بالاغواط.

والتي كان يشغل بها قبل ذلك نائبا للعميد مكلفا بالشؤون البيداغوجية للطلبة للطورين الأول والثاني.

ويعتبر البروفيسور لحاڨ حاصل على شهادة الليسانس، الماجستير، الدكتوراه، وآخرها شهادة البروفيسوراه و التأهيل الجامعي.

وينتظر في الأيام القادمة الإفصاح عن بقية القائمة المعنية بمندوبية ولاية الأغواط للسلطة المستقلة للانتخابات.

والتي ستشرف على تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بولاية الاغواط المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر 2019.