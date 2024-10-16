تعيين البروفيسور مبروك زيد الخير رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون البروفيسور مبروك زيد الخير. رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى

وبموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. فقد تم تعيين مبروك زيد الخير رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى خلفا لبوعبد الله غلام الله.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. قد أنهى مهام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله.

وحسب المرسوم الرئاسي مؤرخ في 29 سبتمبر 2024. صدر في العدد 66 من من الجريدة الرسمية. تضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الاسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله. الذي يشغل هذا المنصب منذ 2016.

كما تضمن نفس المرسوم الرئاسي. إنهاء مهام مدير التوثيق والاعلام محمد أحمد بغداد. وومدير الموارد البشرية والوسائل على مستوى المجلس امحمد هني.