تعيين الجزائرية فضيلة بن رابية على رأس محافظة “Eure-et-Loir” بفرنسا

تم تعيين الجزائرية، فضيلة بن رابية، في منصب محافظ أور ولوار بفرنسا، بناء على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير.

وقد سجل مجلس الوزراء الفرنسي، يوم أمس الأربعاء، تعيين فضيلة بن رابية لتولي مهام محافظ أور ولوار، بفرنسا.

وتم تعيين فضيلة بن رابية، البالغة من العمر 55 عامًا، خلفا لصوفي بروكاس.

وقد وصلت فضيلة بن ربيعة إلى فرنسا في عام 1968، درست علم الاجتماع في نانتير (Hauts-de-Seine).

وتحصلت الجزائرية على درجة الماجستير في علم اجتماع العمل والمنظمات ، وانضمت لاحقًا إلى الإدارة العامة.

بصفتها زعيمة اجتماعية وثقافية مسؤولة عن الاندماج المهني للشباب في الثمانينيات، في إيل دو فرانس، أصبحت مديرة للمشروع في صندوق العمل الاجتماعي للمهاجرين وأسرهم (FAS).

في مارس 2001 ، شغلت منصب المدير الإقليمي لصندوق العمل والدعم من أجل التكامل ومحاربة التمييز (FASILD) في نور با دو كاليه.

بعد خمس سنوات، أصبحت نائبة المدير الإقليمي للشباب والرياضة والتماسك الاجتماعي في منطقة نور با دو كاليه، والمندوبة الإقليمية لوكالة التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

كما نصبت فضيلة بن رابية ، في جويلية 2012 ، كمستشارة مسؤولة عن الاندماج واللجوء في مجلس وزراء مانويل فالس.

وفي عام 2014 ، أصبحت مستشارة فنية مسؤولة عن سياسات الاندماج والمواطنة في مكتب رئيس الوزراء.

وفي 1 جانفي 2016، تم تعيين فضيلة بن رابية مندوبة حاكمة معنية بتكافؤ الفرص في محافظة سين سانت دينيس.