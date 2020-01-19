تعيين الجزائري إسماعيل شرقي في لجنة المتابعة للسلام والمصالحة في مالي

الوطني
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تعيين الجزائري إسماعيل شرقي في لجنة المتابعة للسلام والمصالحة في مالي
بقلم مصطفى.ق

تم اليوم، تعين الجزائر إسماعيل شرقي، في لجنة المتابعة الرفيعة المستوى للسلام والمصالحة في مالي.

وقال مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي بعد تعينه:اتشرف بكوني جزءًا من لجنة المتابعة الرفيعة المستوى للسلام والمصالحة في مالي.

ودعا إسماعيل شرقي الى الإلتزام باتفاق السلام الموقع في الجزائر لمصلحة الماليين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتأمين السلام والاستقرار والتنمية.


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