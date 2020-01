تعيين الجزائري إسماعيل شرقي في لجنة المتابعة للسلام والمصالحة في مالي

وقال مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي بعد تعينه:اتشرف بكوني جزءًا من لجنة المتابعة الرفيعة المستوى للسلام والمصالحة في مالي.

ودعا إسماعيل شرقي الى الإلتزام باتفاق السلام الموقع في الجزائر لمصلحة الماليين باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتأمين السلام والاستقرار والتنمية.

Privileged to be part of the High Level follow up Committee for Peace and Reconciliation in #Mali & encouraged by renewed commitment of Malian stakeholders & international partners to implement the peace agreement as the only viable option to secure peace, stability & development pic.twitter.com/PpON8Jba4w

— Amb. Smail Chergui (@AU_Chergui) January 19, 2020