تعيين الجزائري إلياس بغلي رئيسا لهيئة طبية دولية

يواصل الجزائريون إثبات مهاراتهم على المستوى الدولي. فبعد الأستاذة الجزائرية ياسمين بلقايد التي تم تعيينها مديرا عاما لمعهد باستور في فرنسا. تم تعيين جزائري آخر لرئاسة الجمعية الدولية للطب الجزيئي في كندا.

الجمعية الدولية لطب الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة هي منظمة خيرية مقرها في كندا. وتهدف إلى التطور في مجال طب الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة وسلسلة التقدم في جميع أنحاء العالم. ولكن أيضًا لزيادة الوعي بممارسة الرعاية الصحية المزدهرة هذه.

وقد تم اختيار الطبيب الجزائري إلياس بغلي لرئاسة الجمعية الدولية لطب الجزيئات التقويمية في كندا خبقا للياباني أتسو ياناجيساوا.

من خلال شغل هذا المنصب، سيقوم الطبيب الجزائري إلى إضفاء الطابع الإنساني على الطب. من خلال تطبيق نهج علاجي شامل وشخصي. على وجه الخصوص ، من خلال دمج مبادئ الجزيئات الصحيحة بالكميات الصحيحة.

بفضل مهاراته ، حصل الدكتور إليس بغلي على جائزة معهد أنطوان بشامب في عام 2014. وانضم إلى مجلس إدارة الكلية اليابانية للعلاج الوريدي.

لهذا الطبيب الجزائري، اليوم، في رصيده ، العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تم تنظيمها. خاصة في الجزائر ، ولكن أيضًا في المغرب وتونس وفرنسا والنمسا وكندا. وبلجيكا وسويسرا.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، سمح له عمله في هذا المجال بالفوز بجائزة Hall of Fame. أرقى تميز في هذا المجال. سيبدأ الدكتور بغلي هذه المهام كرئيس ISOM اعتبارًا من 23 جوان 2023.