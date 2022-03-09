تعيين الجزائري محند صالح لعجوزي أمينًا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية 

عُيّن اليوم المرشح لجزائري محند صالح لعجوزي، أمينًا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية . وتم ذلك بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال157 المنعقدة اليوم بالقاهرة.

ويتعبر لعجوزي هو دبلوماسي جزائري شغل عديد المناصب الهامة، كان آخرها سفير الجزائر لدى سلطة عمان ومن ثم سفيرا للجزائر لدى جمهورية مصر العربية وممثلا دائما لها لدى جامعة الدول العربية.

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أشرف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأحد بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة الفرعية للصحة بحضور والي العاصمة أحمد ماباد. تحضيرا لدورة جامعة الدول العربية المزمع عقدها بالجزائر.

كما تتشكل اللجنة اللجنة الفرعية للصحة، من ممثلي عدّة قطاعات، وهي وزارة الدفاع الوطني، وزارة النقل، وزارة السياحة والصناعة التقليدية.

كما تضم أيضا ممثل عن مديرية الأمن الوقائي برئاسة الجمهورية، ووالي ولاية الجزائر، والمدير العام للحماية المدنية. والمدير العام لمعهد باستور الجزائر.

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إستقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس السعيد اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، والوفد المرافق له.

وقدم قيس السعيد شكره للأمين العام لجامعة الدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به. ونوّه بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ تونس الوطنية بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها.

كما شدّد السعيد على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها. مذكرا بتشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

ومن جانبه، جدّد أبو الغيظ الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي في تونس وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها. متمنيّا للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء.

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