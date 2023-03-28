تعيين الجنرال إبراهيم دريوش مديرا للشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجنرال ابراهيم دريوش مديرا للشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني.

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان الموافق لـ 16 مارس 2023، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. فقد عيّن رئيس الجمهورية إبراهيم دريوش مديرا للشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني ابتداء من 7 فيفيري 2023.

للإشارة، مديرية الشؤون القانونية هي مديرية جديدة بوزارة الدفاع. تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي في فيفري الماضي.

كما أن مدير الشؤون القانونية بوزارة الدفاع الوطني الجنرال إبراهيم دريوش هو ضابط سامي تمت ترقيته إلى رتبة عميد في جويلية الماضي.