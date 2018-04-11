تعيين الحكمين عوينة ونسيب لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية

إختارت اللجنة المركزية للتحكيم، الحكمين السعيد عوينة، ورضوان نسيب، لإدارة مباراتي نصف نهائي كأس الجمهورية، المقررتين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن اختيار الحكم السعيد عوينة، لإدارة قمة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، بمساعدة كيشيدا، بن حمودة، وفاشي.

بينما أختير الحكم رضوان نسيب، لإدارة النصف النهائي الثاني الذي سيجمع اتحاد بلعاس بشباب الزاوية، بمساعدة كل من مغلوت، بهلول، وأودينة.

يذكر أن المباراة الأولى ستجمع بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، يوم الجمعة المقبل، بينما ستلعب مباراة اتحاد بلعاس وشباب الزاوية يوم السبت المقبل.