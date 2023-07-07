تعيين الحكم البينيني أجوفي ألان رئيسا للجنة تحكيم الكاف وحيمودي كعضو

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، الحكم البينيني الأسبق، أجوفي ألان، رئيسا للجنة التحكيم التابعة للـ”الكاف”، خلفا للروندي سيلستين نتاجونجيرا.

كما جرى تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور ميغيل دي فريتاس كنائب للبينيني كوفي كوجيا.

وتحصلت النهار أونلاين، على وثيقة التعيينات الجديدة على مستوى لجنة التحكيم التابعة للكاف، بعد أن تم عقد إجتماع اللجنة التنفيذية للكاف، اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط.

كما جرى تعيين الحكم الدولي الجزائري الأسبق، ونائب رئيس لجنة التحكيم التابعة للفاف، جمال حيمودي، كعضو لجنة التحكيم الإتحاد الإفريقي،عن منطقة شمال افريقيا، خلفا للحكم المصري عصام عبدالفتاح.