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الرياضة

تعيين الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد

بقلم فيصل زيان بوزيان
تعيين الحكم التونسي صادق السالمي لإدارة مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد
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عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وذلك ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا، المقررة غداً الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي، بداية من الساعة 20.00 مساءً.

وسيقود الحكم التونسي صادق السالمي إدارة اللقاء كحكم رئيسي، بمساعدة طاقمه خليل الحساني كحكم مساعد أول و فوزي الجريدي كحم مساعد ثان.

بالإضافة لتعيين الحكم نعيم حسني كحكم رابع في اللقاء.

يجدر للإشارة، تم تأجيل اللقاء الأول في المجموعة بين فيتا كلوب ضد الرجاء، لإرتباط النادي المغربي بالمشاركة في مونديال الأندية.

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