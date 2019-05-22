تعيين الحكم الجزائري غربال لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 

عين الحكم الدولي الجزائري, مصطفى غربال, لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة, يوم غد الخميس, بمدينة لودز البولونية, والتي تجمع بين منتخب البلد المنظم وكولومبيا, حسبما كشفت عنه اليوم الأربعاء الاتحادية الجزائرية (الفاف) على موقعها.

وسيكون في مساعدة غربال الحكم الجزائري الآخر, مقران غوراري اضافة الى المصري أحمد أبو الرجال, يضيف المصدر. وتجرى الطبعة ال22 لمونديال أقل من 20 سنة من 23 مايو الى 15 جوان, بمشاركة 24 فريقا من بينهم اربعة منتخبات من افريقيا وهي: جنوب افريقيا, مالي, نيجيريا والسينغال.

هذا ويذكر أن منتخب انجلترا توج بلقب الطبعة السابقة, التي جرت في 2017 بكوريا الجنوبية, بعد فوزه في النهائي على فنزويلا (1-0).