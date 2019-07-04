تعيين الحكم الجزائري غربال لإدارة مواجهة السنغال أمام أوغندا

عينت لجنة التحكيم التابعة لـ(الكاف)، الحكم الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستجمع منتخب السنغال، بأوغندا.

وسيدير مصطفى غربال، هذه المواجهة المقررة هذا الجمعة، بمساعدة مواطنيه، عبد الحق آيت شعلي، مقران قوراري، وأمين عمر، كحكم رابع.

وستكون هذه المواجهة، هي الثالثة التي يديرها الطاقم التحكيمي الجزائري، منذ إنطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، الجارية بمصر.

وأدار مصطفى غربال، رفقة مواطنيه، عبد الحق آيت شعلي، ومقران قوراري، مبارتين في دور المجموعات، (جنوب إفريقيا- كوت ديفوار)، و(زمبابوي-الكونغو الديمقراطية).