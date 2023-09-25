تعيين الحكم بوترعة لإدارة مواجهة إتحاد العاصمة أمام أتلتيك بارادو

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن تعيين الحكم محمد بوترعة، لإدارة المواجهة المؤجلة من الجولة الأولى للمحترف الأول بين إتحاد العاصمة أمام أتلتيك بارادو.

وحسب بيان الفاف عبر موقعها الرسمي، فقد تم تعيين كذلك الحكمين المساعدين الأول بن علي مهدي، والثاني صحبي يوسف، فيما جرى تعيين الحكم حماداش كحكم رابع في اللقاء.

يجدر الإشارة، ستجرى المباراة بين الإتحاد وأتلتيك بارادو بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بعد غد الأربعاء، بداية من الساعة 16.00 مساء بالتوقيت المحلي.