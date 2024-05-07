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الرياضة

تعيين الحكم مصطفى غربال لإدارة ذهاب نهائي رابطة الأبطال

بقلم فيصل زيان بوزيان
تعيين الحكم مصطفى غربال لإدارة ذهاب نهائي رابطة الأبطال
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كشفت مصادر النهار أونلاين، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مواجهة ذهاب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية الترجي التونسي والأهلي المصري.

وجرى تعيين الحكم الجزائري مصطفى غربال لإدارة هذه المواجهة، وسيساعده في مهامه كل من مقران قوراري وأكرم زرهروني كحكمين مساعدين، فيما جرى تعيين الحكم الليبي معتز الشلماني كحكم رابع في اللقاء.

بالإضافة لهذا، تم تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لقيادة غرفة “الفار” رفقة الحكمة الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان. فيما أسندت مهمة مسؤول أمن هذه المقابلة للجزائري  عماد الدين محمديوة.

يجدر الإشارة، ستجرى مواجهة ذهاب نهائي رابطة الأبطال يوم 18 ماي الجاري بملعب حمادي العقربي في تونس، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

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