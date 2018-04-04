تعيين الحكم ميال لإدارة داربي النصرية والحراش

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الفيدرالي فاروق ميال، لإدارة الداربي العاصمي الذي سيجمع ملاحة حسين داي بإتحاد الحراش.

وكشف الموقع الرسمي “للفاف”، عن تعيين كل من بوروبا، ولاسمي، كحكمي تماس، إضافة لبو شنب، كحكم رابع في هذا الداربي.

وستستضيف ملاحة حسين داي، الجار إتحاد الحراش، لحساب الجولة الـ25 من المحترف الأول، في لقاء لايقبل القسمة على اثنين.

حيث يسعى أشبال المدرب بلال دزيري، للفوز بهذه المباراة، والإلتحاق بثلاثي المقدمة، بينما يطمح اتحاد الحراش، للخروج من منطقة الخطر.

وجاءت التعيينات الخاصة بحكام الجولة الـ25، من المحترف الأول، كاملة على النحو التالي:

شباب الساورة – شباب قسنطينة (الحكم الرئيسي، براهيمي، بمساعدة، سلاوجي، كادم، هامل)

نادي بارادو – مولودية الجزائر (الحكم الرئيسي، بوزرارة، بمساعدة، رحمون، يحي، آيت عمر)

شبيبة القبائل – وفاق سطيف (الحكم الرئيسي بن عبد الله، بمساعدة، بورشو، مصباح، تيزيزوا)

اتحاد البليدة – إتحاد بسكرة (حلالشي، بونوة، عزرين، حداد)

نصر حسين داي – إتحاد الحراش (ميال، بوروبة، لاسمي، بوشنب)

دفاع تاجنانت – إتحاد بلعباس (أعراب، بيوض، بن ناصح، فاسيح)