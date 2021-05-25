تعيين الدكتور أحسن ثليلاني مديرا جديدا للثقافة بعنابة

تم اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور ثليلاني أحسن، مديرا للثقافة بولاية عنابة، خلف للمدير المؤقت عزيز زبرطعي.
وكان الدكتور ثليلاني أحسن عميدا سابقا لكلية الآداب واللغات الأجنبية بجامعة سكيكدة.
والدكتور ثيلالي، خريج جامعة قسنطينة بشهادة الماجستير في أدب الحركة الوطنية الجزائرية.
وتحصل المدير الجديد للثقافة بعنابة، على شهادة الدكتوراه في الأدب الحديث سنة 2010.
كما يعد مدير الثقافة الجديد لعنابة كاتب وناقد ومترجم، وله أكثر من 15 كتابا تشمل أقاليم المسرح والنقد والترجمة والتاريخ والإعلام وأدب الأطفال.
كما يملك الدكتور، عشرات الدراسات والبحوث المنشورة في مختلف المجلات الأكاديمية.
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