تعيين الدكتور أحسن ثليلاني مديرا جديدا للثقافة بعنابة

تم اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور ثليلاني أحسن، مديرا للثقافة بولاية عنابة، خلف للمدير المؤقت عزيز زبرطعي.

وكان الدكتور ثليلاني أحسن عميدا سابقا لكلية الآداب واللغات الأجنبية بجامعة سكيكدة.

والدكتور ثيلالي، خريج جامعة قسنطينة بشهادة الماجستير في أدب الحركة الوطنية الجزائرية.

وتحصل المدير الجديد للثقافة بعنابة، على شهادة الدكتوراه في الأدب الحديث سنة 2010.

‎كما يعد مدير الثقافة الجديد لعنابة كاتب وناقد ومترجم، وله أكثر من 15 كتابا تشمل أقاليم المسرح والنقد والترجمة والتاريخ والإعلام وأدب الأطفال.

كما يملك الدكتور، عشرات الدراسات والبحوث المنشورة في مختلف المجلات الأكاديمية.