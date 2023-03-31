تعيين العالمة الجزائرية “ياسمين بلقايد” مديرة عامة لمعهد باستور بفرنسا

اعلن معهد باستور بفرنسا عير موقعه الرسمي عن تعيين البروفيسور الجزائرية “ياسمين بلقايد” مديرة عامة له.

وحسب ذات المعهد جاء تعيين “ياسمين بلقايد” خلفا لـ البروفيسور “ستيوارت كولمن” طرف مجلس إدارة معهد باستور بفرنسا. حيث ستتولى منصبها في جانفي 2024، وذلك لمدة 6 سنوات.

بهذا التعيين ستصبح العالمة الجزائرية ياسمين بلقايد ثاني إمرلأة تشغل هذه المنصب. وأيضا المديرة العامة رقم 17 منذ تاريخ إنشاء المعهد عام 1887 من لويس باستور.

وتعتبر البروفيسور ياسمين بلقايد، من مواليد 1968 بالجزائر العاصمة باحثة معروفة عالميا، يرتكز عملها بشكل أساسي على العلاقة بين الميكروبات وجهاز المناعة.

وبدأت مسيرته العلمية بالتدريب في الأمراض المعدية في معهد باستير، ثم اشتملت على العديد من المجالات، بما في ذلك علم الطفيليات وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الحشرات الطبية وعلم الفيروسات ومناعة الأنسجة والميكروبيوم وحتى علم المناعة البشرية.