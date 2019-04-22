خلف الجنرال «عبد القادر» الذي أنهيت مهامه

تم، أمس، تعيين العميد واسيني بوعزة مديرا للأمن الداخلي بالمخابرات، خلفا للواء بورة رزيق المدعو «عبد القادر».

الذي أنهيت مهامه من على رأس مديرية الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات.

ويعتبر العميد واسيني بوعزة، حسب ما توفر من معطيات، من أبرز الضباط السامين بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

إلى جانب كونه معروفا عنه ولاؤه الجمهوري لعقيدة الجيش.

وحسب ما توفر من معطيات، فإن الجنرال واسيني بوعزة، قد تم تنصيبه أمس بصفة رسمية، في منصبه الجديد مديرا جديدا للأمن الداخلي.

وقالت مصادر «النهار» إن الوافد الجديد على رأس مديرية الأمن الداخلي.

قد شغل منصب مدير مركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، وقبلها عمل في قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم، وهو السلاح الذي ينتمي إليه.

وتجدر الإشارة إلى أن المديريات التابعة لهيئة المخابرات، وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية.

قد جرى إعادة إلحاقها بوزارة الدفاع الوطني بعدما كانت تابعة لمصالح رئاسة الجمهورية منذ سنة 2015.