تعيين الفنانة فلة عبابسة سفيرة الفن في العالم العربي

عيّنت أمس الإثنين الفنانة فلّة عبابسة سفيرة الفن في العالم العربي، بحضور سفير الجزائر بلبنان أحمد بوزيان.

الحفل من تنظيم الصّحافي مازن نوري ،بالتعاون مع نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما اللبنانية، ولجنة مهرجان أفضال الدولية.

في هذا السياق قالت فلة أنّها تهدي هذا التكريم إلى كلّ العالم العربي .

وعن سهيلة بن لشهب، قالت فلّة أنّها تتشرف بهذه البنت التي أشادت بأخلاقها والمزيد من النجاحات وهي من خريجي مدرسة ألحان وشباب.

من جهته قال سفيرالجزائر، أنّ هذا التّكريم هو شرف للجزائروالفن الجزائري.