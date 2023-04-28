تعيين اللواء المتقاعد عابد حلوز مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية من اجل التضامن والتنمية

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللواء المتقاعد عابد حلوز مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية من اجل التضامن والتنمية وذلك بموجب مرسوم رئاسي.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 27 صدور مرسوما رئاسيا بعيّن بموجبه اللواء المتقاعد عابد حلوز مديرا عاما جديدا للوكالة الوطنية من اجل التضامن والتنمية. وجاء هذا تعيين اللواء المتقاعد عابد حلوز خلفا لشفيق مصباح

وشغل اللواء المتقاعد عابد حلوز منصب مدير المدرسة العسكرية متعددة التقنيات.

وأنشأت الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية 12 فيفري 2020، حيث تم تنصيب العقيد المتقاعد شفيق مصباح كأول رئيس لها.