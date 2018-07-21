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تعيين المقدم علي بومزين قائدا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط

الوطني
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تعيين المقدم علي بومزين قائدا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط
بقلم ناصر قايدي

تم اليوم تعيين المقدم علي بومزين قائدا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط خلفا للعقيد عبدالقادر زيان الذي حول لمهام أخرى.


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