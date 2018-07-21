تعيين المقدم علي بومزين قائدا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط

فككت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن معسكر عصابة متكونة من 7 اشخاص من ذوي السوابق العدلية.
من بينهم شخصين محل بحث من طرف العدالة، إثر…
لقيت طفلة حتفها وأصيب شخصان أخران من عائلة واحدة بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت ببلدية البنود جنوب البيض.
وحسب الحماية المدنية الحادث وقع…
إنطلقت اليوم السبت عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الصيفي عبر مختلف المراكزالتجارية الكبرى والمحلات بالعاصمة التي تستمر لغاية31 أوت القادم.
قامت اليوم العديد من محلات المراكز…
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