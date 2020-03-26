تعيين الوزير الأسبق حميد بصالح رئيسا لمجلس إدارة اتصالات الجزائر

تم اليوم الخميس تعيين حميد بصالح في منصب رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية إتصالات الجزائر.

رئيس مجلس الإدارة الجديد تقلد سابقا منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكذا مديرمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

كما شغل عدة مناصب ووظائف عليا أخرى في الدولة.

وفي ذات السياق تم تعيين منير جواهر، مدير مركزي بالمؤسسة، بصفته مديرا عاما بالنيابة ومساعدا لحميد بصالح

يعتبر منير جواهر حائز على شهادة ما بعد التدرج في تسيير المؤسسات والعلوم التجارية.

كما يشغل منصب مستشار مكون ويملك عدة سنوات من الخبرة في مجال التسيير.

وتدخل هدة التغييرات في إطار تجديد أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.