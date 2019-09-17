تعيين باركي وطافيغولت كمتصرفين إدرايين لمجمعي “غلوبال غروب” و”سوفاك”

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تعيين باركي وطافيغولت كمتصرفين إدرايين لمجمعي “غلوبال غروب” و”سوفاك”
بقلم أسماء.ع

أفادت مصادر للنهار، أن لجنة وزارية مشتركة، قامت بتعيين محمد باركي كمتصرف إداري لمجمع غلوبال غروب.

كما قررت تعيين، رابح طافيغولت كمتصرف إداري لمجمع سوفاك الجزائر.

تأتي الإجراءات لضمان سيرورة المؤسسات الاقتصادية، التي يتواجد أصحابها محل متابعات قضائية ويقبعون في السجن.

للإشارة، تعمل هذه اللجنة، على تقييم الوضع  بالشركات محل إجراءات تحفظية لضمان دفع أجور العمال والحفاظ على مناصب الشغل والشركات.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الدولة التي وجهه للحكومة، تم رفع التجميد عن الأرصدة المالية، ووضع الشركات تحت تصرف متصرف اداري.


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