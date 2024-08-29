تعيين براهمي مهدي رئيسا جديدا لجمعية وهران

تم تعيين السيناتور، مهدي براهمي، اليوم الخميس، رئيسا جديدا لنادي جمعية وهران، بالتزكية من أعضاء مجلس إدارة النادي الهاوي.

وصرح مهدي براهيمي، لوسائل الإعلام، عقب تعيينه رئيسا جديدا لجمعية وهران، خلال أشغال الجمعية العامة للنادي: “أوجه الشكر إلى إدارة النادي السابقة على تزكيتها لي رئيسا جديدا”.

وأضاف المتحدث: “أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية في تسيير أمور الفريق، خاصة أن جمعية وهران فريق عريق يجب أن يعود إلى مصاف الكبار”.

أما بخصوص هوية المدرب الجديد لـ “لازمو”، كشف الرئيس، براهمي مهدي، أنه سيكون مغترباً يحمل الجنسية البلجيكية، و حائز على شهادة “يويفا برو”، سيتم تعيينه في الساعات القليلة المقبلة.