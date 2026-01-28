تعيين بلخلفة مراد مديرا عاما بالنيابة لمجمع “صيدال”

تم اليوم الأربعاء، على مستوى المجمع الصناعي “صيدال”، تعيين البروفسور بلخلفة مراد في منصب مدير عام بالنيابة لمجمع “صيدال”، خلفا لبن يغزر نبيلة.

يشار أن البروفسور بلخلفة مراد متحصل على عدة شهادات عليا في مجال العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية. وشهادة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية.

كما شغل البروفسور مراد بلخلفة، منصب مستشار علمي ورئيس مشاريع علمية بمجمع “صيدال”. بالإضافة إلى عدة مناصب عليا في مجال التدريس والبحث العلمي والتطوير الصناعي.

