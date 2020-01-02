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تعيين بودربال حكما لمواجهة اتحاد العاصمة أمام نادي بارادو

الرياضة
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تعيين بودربال حكما لمواجهة اتحاد العاصمة أمام نادي بارادو
بقلم كريم.تيغرمت

اختارت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم الجزائري ميسوم بودربال، لإدارة المباراة المتأخرة والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بنادي بارادو.

وسيدير الحكم ميسوم بودربال، هذه المباراة بمساعدة كل من سراج، كحكم مساعد أول، وبوحاسون، حكم مساعد ثاني، وصخراوي حكم رابع.

وستجرى هذه المباراة المتأخرة عن الجولة السادسة من المحترف الأول، اليوم الخميس، بملعب “عمر حمادي” بوبولوغين.

يذكر أن اتحاد العاصمة، يحتل المركز الـ11 برصيد 17 نقطة (-3 مباريات)، في حين يتواجد نادي بارادو، في المركز ما قبل الأخير بـ14 نقطة (-4 مباريات).


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