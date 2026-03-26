تعيين بوطبيق عضواً بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، عضواً بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

وقد كان فاتح بوطبيق رئيسا للمجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، قبل أن يستقيل ويعين النائب عن ولاية المسيلة، فاتح بريكات، خلفا عنه.

وهنأ عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، فاتح بوطبيق على هذا التعيين خلال كلمة له عقب المصادقة على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور خلال اجتماع البرلمان بغرفتيه بقصر الأمم.