تعيين جاساما حكما لمباراة مصر-الكاميرون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم حكام مباراة مصر والكاميرون، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما قرر الكاف تعيين الجامبي جاساما بكاري حكما للمباراة، ويساعده كل من جيرسون دوس سانتوس وارسينيو شادريك، سليمان أمل الدين. فيما يتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه كل من لحلو بن إبراهيم، وخليل حساني.

الجدير بالذكر أن بكاري جاساما أدار لقاء مصر ونيجيريا في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، حيث خسر الفراعنة بهدف دون رد.

كما يعتبر بكارى جاساما من مواليد 10 فيفري 1979 بالعاصمة الجامبية بانجول ويبلغ طوله 184 سم. حيث تحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عام 2007.

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وأدار الكثير من المباريات الهامة وتم اختياره ضمن 25 حكام لإدارة مباريات كأس العالم بالبرازيل 2014. ومن أبرز المباريات التي تولى إدارتها تحكيميا في كأس القارات عام 2017 والتي جمعت المكسيك ونيوزلندا. كما أدار 14 مباراة في كأس الأمم الإفريقية مواسم 2012 و2013 و2015 و2017 و2019. أين أشهر خلالهم 43 إنذارا و طرد مباشر مرة واحدة واحتسب 4 ركلات جزاء، وأدار مباراتين في كأس العالم للأندية عام 2013.

في حين خلّف، تعيين بكارى جاساما، سخط كبير من جانب الجماهير المصرية، لما له من هفوات وفضائح تحكيمية بمختلف البطولات. وقال موقع “اليوم السابع” المصري، أن الإتحاد الأفريقي اختار بكاري جاسما الحكم الجامبي لإدارة عدة منتخبات للمنتخب المصري.

و حسب الموقع ذاته، فإن إسم الحكم لم يرتبط لدى الجماهير المصرية بالأخبار الجيدة كونه معروف بتحامله على الأندية المصرية. على غرار الأهلي وغير المصرية أيضاً ولم يسلم من ذلك المنتخب الأول. حيث كانت آخر مباراة أدارها جاسما لمنتخب مصر ضد منتخب نيجيريا والتي خسرها الفراعنة بهدفين دون رد. و كانت أشهر مباراة أدارها بكاري جاساما للفراعنة مباراتهم ضد منتخب الكونغو الديمقراطية.