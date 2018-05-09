تعيين حكام الجولة الـ 29 من الرابطة المحترفة الأولى

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أسماء الحكام المعنيين بإدارة لقاءات الجولة الـ 29 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وتشهد الجولة الـ29 مباريات مصيرية بالنسبة للعديد من الأندية التي تلعب على تفادي السقوط، والأندية التي تتصارع للظفر بمركز مؤهل للمنافسات القارية.

حكام الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى:

شبيبة القبائل – إتحاد العاصمة (ميال، بوروبة، لازمي، بوشنب)

شبيبة الساورة – مولودية وهران (صخراوي، أزرين، دولاش، ميديار)

إتحاد البليدة – شباب قسنطينة (بن عبد الله، بورشوـ بنسلامة، تيزيزوا)

نادي بارادو – أولمبي المدية (غربال، عوماري، عراف، بونوّة)

نصر حسين داي – شباب بلوزداد (عبيد شارف، بولفلفل، بن عميرة، قاسمي)

دفاع تاجنانت – وفاق سطيف (بوسليماني، راشي، بلبشير، بطوش)

إتحاد بلعباس، إتحاد بسكرة ( نسي، ماغلوت، بهلول، هامل)

إتحاد الحراش – مولودية الجزائر (سعيدي، حاج السعيد، بن سنوسي، لدرع)