تعيين حكام الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة الأولى

عينت اللجنة الفيدرالية للحكام التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم ، الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة الـ26 للبطولة المحترفة الاولى” موبيليس”

وستعرف الجولة الـ28 تقديم ثلاث مباريات إلى يومي الجمعة والسبت بسبب مشاركة كل من إتحاد العاصمة، مولودية الجزائر ووفاق سطيف في المنافسات القارية.

حكام المباريات المتقدمة عن الجولة الـ28

وفاق سطيف – نصر حسين داي (سعيدي، حاج سعيد، عياد، مزياني)

مولودية الجزائر – إتحاد بلعباس (عبيد شارف، بولفلفل، بنعميرة، ماسكري)

إتحاد العاصمة – مولودية وهران (بن براهم، غوراري، رحمون، مجدوب)