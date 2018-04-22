تعيين حكام الجولة ال27 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى

عينت لجنة التحكيم التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الحكام اللذين سيُديرون مباريات الجولة ال27 من المحترف الأول يوم الثلاثاء.
إتحاد بلعباس – إتحاد الحراش: بن براهم –رحمون – لاسمي.
دفاع تاجنانت – مولودية الجزائر: بوخالفة – زرهوني – بن علي.
نصر حسين داي – إتحاد بسكرة: بن عبد الله – بورشو – مصباح.
نادي بارادو – وفاق سطيف: بصيري – عماري – سيراج.
إتحاد البليدة – شباب بلوزداد: نادر – بوحاسون – ميسالي.
شبيبة الساورة – إتحاد العاصمة: سعيدي -حاج سعيد – عياد.
مولودية وهران – شباب قسنطينة: ميال – دولاش – بوروبة.
شبيبة القبائل – أولمبي المدية: نسيب – مغلوط – بهلول.
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