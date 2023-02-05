تعيين حكام الجولة 16 لبطولة الهواة

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم حكام مباريات الجولة 16 من بطولة الهواة.

وخصّت لجنة التحكيم في بيان لها اليوم عبر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم مجموعة الجنوب الغربي.

كما كشفت عن هوية الحكام الذين سيديرون ثمانية مباريات قوية بين الفرق التي تسعى للتأكيد على المشوار الإيجابي لها. و بين أندية تسعى لرد الاعتبار لنفسها.

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