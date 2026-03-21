تعيين حكام مباراتي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر وإتحاد الجزائر وشبيبة القبائل

أعلنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم عن تعيينات الحكّام الخاصة بالمباريات المتأخرة عن الجولة السادسة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى، والمقررة يوم 25 مارس 2026.

وأسندت إدارة مباراة شبيبة بلوزداد أمام مولودية الجزائر للحكم بوخلافة نبيل، بمساعدة كل من ورد بن سلامة ياسين كمساعد أول، وبلعروسي أمين كمساعد ثان، فيما سيكون أوكيل مهدي حكماً رابعاً. أما تقنية التحكيم بالفيديو، فسيتولاها بن براهيم لحلو، بمساعدة جنادي خير الدين.

وفي اللقاء الثاني الذي يجمع اتحاد الجزائر بشبيبة القبائل، عيّنت اللجنة الحكم بواب علاء لإدارة المواجهة، بمساعدة غزلي أنور كمساعد أول، وبوخاتم إسلام كمساعد ثان، بينما سيكون محمد بلخير عبد الرحمان حكماً رابعاً. وسيتكفل طيب بودربال يوسف بتقنية الفيديو، بمساعدة بوطبية بولعام.

وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص اللجنة الفيدرالية على ضمان إدارة محكمة للمباريات المتأخرة، خاصة في ظل أهمية النقاط المطروحة في هذه المرحلة من الموسم.