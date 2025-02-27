تعيين حكام مباراتي الخضر أمام بوتسوانا وموزمبيق

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، طاقمي تحكيم المبارتين المقبلتين للمنتخب الوطني أمام بوتسوانا وموزمبيق، ضمن الجولتين الـ 5 و الـ 6 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبالنسبة لمباراة بوتسوانا المقررة يوم 21 مارس، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعيين الحكم التنزاني أحمد أراجيغا، حكماً رئيساً لمباراة بوتسوانا التي تلعب خارج الديار. ويساعده مواطناه قاسيم سيف مبانغا، وسعيد حمداني علي. بينما سيكون نصير سالم سياح حكما رابعا،

أما مباراة المنتخب الوطني أمام موزمبيق التي ستجرى يوم 25 مارس بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، فسيديرها طاقم تحكيم بوروندي، بقيادة باسيفيك ندابيها وينيمانا. بمساعدة كل من إيميري نييونغابو، وفيديس بانغورا مبونا. فيما سيكون سوافيس إيراتونغا حكما رابعا.