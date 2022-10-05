تعيين حكام مباريات الجولة السابعة من المحترف الأول

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة الحكام المعنيين بإدارة الجولة السابعة من المحترف الأول.

وحسب ماورد في موقع الفاف، أمس الثلاثاء، فإن مباريات الجزء الأول من الجولة السابعة من المحترف الأول، ستجرى يوم الجمعة المقبل.

والتي ستجرى بأربع لقاءات، وهي مواجهة نجم مقرة ضد أمل الأربعاء، شباب قسنطينة ضد مولودية الجزائر، وإتحاد خنشلة ضد مولودية وهران، ومولودية البيض ضد هلال شلغوم العيد.

وجاء برنامج إدارة الحكام للمباريات على النحو التالي: