تعيين حكام مباريات الجولة 15 لبطولة الهواة

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” حكام مباريات الجولة الخامسة عشر من مباريات بطولة الهواة.

وكشفت الفاف عبر الموقع الرسمي لها، أن المباريات ستجري غدا الأربعاء من موسم 2022/2023.

كما أشات إلى أن المنافسة ستشد بقوة خاصة وان ختام الجزء الأول من المنافسة اقترب بشكل فعلي، قبل ان تنطلق المنافسة على ورقة الصعود خلال فترة الايات.

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