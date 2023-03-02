تعيين حكام مباريات الجولة 21 لبطولة الهواة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، اليوم الخميس، عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات الجولة 21 من قسم الهواة.

كما كشفت “الفاف” في بيان لها عبر الموقع الرسمي عن تعيين قائمة الحكام كذلك للجولة 20 بالنسبة للجولة 20 من قسم الهواة “جنوب غرب”.

وسيدير القمة الكروية بين اهلي برج بوعريريج والضف مولودية بجاية الحكم الرئييسي مافاز بمساعدة بودبوز و حمزة.

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